Serie A 2022-2023 | 37ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) PenultimadiA in programma nel weekend, da stasera a domenica: ecco i, che in caso di ammonizione sarannonel turno conclusivo.A –37ªSAMPDORIA-SASSUOLO venerdì 26 maggio ore 20.45Sampdoria: Bruno Amione, Filip Djuricic, Mehdi Léris, Jeison Murillo, Dejan Stankovic (allenatore) (prossima partita Napoli in trasferta)Sampdoria: Koray Gunter (unaSassuolo: Davide Frattesi, Matheus Henrique, Kristian Thorstvedt, Ruan Tressoldi (prossima partita Fiorentina in casa)Sassuolo: Ruan Tressoldi (una) SALERNITANA-UDINESE ...