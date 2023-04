MotoGP su TV8 oggi, GP Argentina 2023: orario, programma, differita in chiaro (Di domenica 2 aprile 2023) L’odierna Domenica delle Palme vedrà il Motomondiale mandare in scena il Gran Premio d’Argentina, secondo dei ventuno atti della stagione 2023. L’unico previsto, però, in Sudamerica. I centauri delle tre classi saranno difatti impegnati nell’autodromo di Termas de Rio Hondo, dove si corre dal 2014 (fatta salva la doppia rinuncia causata dalla pandemia nel biennio 2020-2021). LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MotoGP ALLE 14.45 E 19.00 Il dato pregnante relativo alla MotoGP è rappresentato dal fatto che nessuno sia ancora riuscito a vincere due edizioni consecutive. Marc Marquez si è imposto 3 volte, ma diluite nell’arco di un lustro (2014, 2016, 2019). Nessun altro pilota è invece passato per primo sotto la bandiera a scacchi in più di un’occasione. Lo scorso anno fu Aleix Espargarò a trionfare, regalando all’Aprilia ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) L’odierna Domenica delle Palme vedrà il Motomondiale mandare in scena il Gran Premio d’, secondo dei ventuno atti della stagione. L’unico previsto, però, in Sudamerica. I centauri delle tre classi saranno difatti impegnati nell’autodromo di Termas de Rio Hondo, dove si corre dal 2014 (fatta salva la doppia rinuncia causata dalla pandemia nel biennio 2020-2021). LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DIALLE 14.45 E 19.00 Il dato pregnante relativo allaè rappresentato dal fatto che nessuno sia ancora riuscito a vincere due edizioni consecutive. Marc Marquez si è imposto 3 volte, ma diluite nell’arco di un lustro (2014, 2016, 2019). Nessun altro pilota è invece passato per primo sotto la bandiera a scacchi in più di un’occasione. Lo scorso anno fu Aleix Espargarò a trionfare, regalando all’Aprilia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StadioSport : Calendario MotoGP 2023: Date e Orari Gran Premi in Diretta TV su Sky e TV8: Il Mondiale di MotoGP 2023 prende il vi… - gponedotcom : Nuovo appuntamento per il Motomondiale nel weekend: ecco tutti gli orari in tv della tappa argentina in diretta su… - zazoomblog : F1 e MotoGP oggi: orari gare domenica 2 aprile tv programma streaming TV8 e Sky - #MotoGP #oggi: #orari #domenica… -