Attenzione allo smishing, una truffa che svuota completamente il tuo conto (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Le truffe di phishing avvengono quasi sempre tramite SMS (metodo chiamato anche "smishing") crescono ogni anno. L'ultimo Internet Crime Report dell'FBI ha rilevato che 323972 sono le vittime di truffe e 44 sono i milioni che sono stati rubati, un aumento del 34% rispetto al 2020. Tutto accade per colpa di una svista: ma come puoi sapere se un SMS dalla tua banca è reale? per capire come fare per riconoscere una truffa. Qual è la prima cosa da fare Innanzitutto, fermati a considerare se hai acconsentito a ricevere messaggi di testo dalla tua banca. Melanie McGovern, direttore delle pubbliche relazioni e dei social media presso Better Business Bureau, dice a CNET, "ci sono banche che invieranno messaggi e, se hai aderito, ti invieranno messaggi". Se non sei sicuro di aver ricevuto l'SMS dalla banca, accedi al tuo conto ...

