“Siamo in contatto con Messi”, svolta sul futuro dell’argentino (Di sabato 1 aprile 2023) L’esperienza di Leo Messi al Psg è ormai ai titoli di coda. Il campione del mondo con la maglia dell’Argentina è stato addirittura criticato dai tifosi francesi e l’addio è inevitabile. La ‘Pulce’ è in scadenza di contratto e le possibilità di rinnovo sono sempre più basse. L’ex Barcellona è già un pezzo pregiato del mercato ed è sempre più concreta la possibilità di un ritorno in blaugrana. La conferma è arrivata direttamente dal vice presidente del club blaugrana Rafa Yuste, intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione della Barça Academy World Cup. Foto di Sebastien Nogier / Ansa“Leo e la sua famiglia sanno quanto ci tengo a loro. Ho partecipato alle trattative del suo addio che purtroppo non sono andate a buon fine. Ovviamente ci piacerebbe vederlo tornare per quello che sarebbe il valore sociale, sportivo e economico. Se parliamo di Masia e di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 aprile 2023) L’esperienza di Leoal Psg è ormai ai titoli di coda. Il campione del mondo con la maglia dell’Argentina è stato addirittura criticato dai tifosi francesi e l’addio è inevitabile. La ‘Pulce’ è in scadenza di contratto e le possibilità di rinnovo sono sempre più basse. L’ex Barcellona è già un pezzo pregiato del mercato ed è sempre più concreta la possibilità di un ritorno in blaugrana. La conferma è arrivata direttamente dal vice presidente del club blaugrana Rafa Yuste, intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione della Barça Academy World Cup. Foto di Sebastien Nogier / Ansa“Leo e la sua famiglia sanno quanto ci tengo a loro. Ho partecipato alle trattative del suo addio che purtroppo non sono andate a buon fine. Ovviamente ci piacerebbe vederlo tornare per quello che sarebbe il valore sociale, sportivo e economico. Se parliamo di Masia e di ...

