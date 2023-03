Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Gemelli

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) –verrà, sabato 1 aprile, dall’ospedaledi Roma dove è ricoverato da mercoledì e farà ritorno in Vaticano. Nel corso della giornata di ieri, dopo gli accertamenti, è arrivata la comunicazione ufficiale. “L’equipe medica che sta seguendo Sua Santità, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna (ieri, ndr) e il favorevole decorso clinico, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A.nella giornata di domani (, ndr)”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. “Nel pomeriggio Sua Santità, dopo essersi raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento ...

Un appuntamento speciale per celebrare il decimo anniversario dell'elezione di, con un ospite d'eccezione. Nel pomeriggio di oggi José Mourinho è stato protagonista del dibattito organizzato dal Centro Fede e Cultura 'Alberto Hurtado' della Pontificia Università ...ha fretta di lasciare il Gemelli, dove da mercoled pomeriggio si trova ricoverato per una bronchite su base infettiva . Sabato quindi torner a Casa Santa Marta, sua residenza in ...Dal nuovo Codice degli Appalti alla Sanità, dagli auguri di guarigione perai messaggi di cordoglio per i personaggi illustri spirati nell'ultima settimana in Campania. Di questo ha parlato prevalentemente, oggi, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ...

Papa Francesco verrà dimesso oggi, sabato 1 aprile, dall'ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato da mercoledì e farà ritorno in Vaticano. Nel corso della giornata di ieri, dopo gli accertamenti, è ...(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023 Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, comunica che: "La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata P ...