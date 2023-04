Lo scudetto del Napoli fa paura al nord. “Napoletani: Brutti, sporchi e cattivi” (Di sabato 1 aprile 2023) Lo scudetto del Napoli spaventa il nord Italia. Alcuni commentatori sui social media lanciano una campagna contro i Napoletani. Il Napoli si avvicina sempre di più alla conquista dello scudetto, ma sembra che questo traguardo stia suscitando molta paura e preoccupazione soprattutto nella parte settentrionale del paese. Non sono pochi infatti i commenti che si leggono sui social network e sui media che dipingono i Napoletani come Brutti, sporchi e cattivi, rievocando il film del 1976 di Ettore Scola con Nino Manfredi, che ritraeva una grande famiglia povera della periferia romana e tutte le sue infinite miserie. Ma questo non è tutto. Oltre alle critiche e ai pregiudizi verso i ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) Lodelspaventa ilItalia. Alcuni commentatori sui social media lanciano una campagna contro i. Ilsi avvicina sempre di più alla conquista dello, ma sembra che questo traguardo stia suscitando moltae preoccupazione soprattutto nella parte settentrionale del paese. Non sono pochi infatti i commenti che si leggono sui social network e sui media che dipingono icome, rievocando il film del 1976 di Ettore Scola con Nino Manfredi, che ritraeva una grande famiglia povera della periferia romana e tutte le sue infinite miserie. Ma questo non è tutto. Oltre alle critiche e ai pregiudizi verso i ...

