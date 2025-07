Il vento anti-Putin e il fattore Melania La first lady diventa l’eroina di Kiev

Defilata, da sempre considerata uno stiletto piĂą che una testa pensante, sminuita dagli avversari per le scarse doti politiche esibite fin qui, la first lady Melania Trump segna il giro di boa con la guerra in Ucraina e strappa il suo momento di gloria sulla crisi internazionale piĂą calda e complessa dal Dopoguerra. Tutto merito delle rivelazioni del marito e presidente Donald Trump, che in conferenza stampa lunedì alla Casa Bianca, in occasione dell'incontro con il segretario della Nato Mark Rutte, ha svelato di essere «deluso» da Vladimir Putin e annunciato un cambio di rotta con Mosca, lasciando intendere di aver capito davvero la doppiezza del leader russo grazie ai commenti espressi dalla moglie in privato dopo le telefonate con il Cremlino.

