Giovanissimi e Allievi l’open day dell‘Union Calcio’

La scorsa settimana si è tenuto al campo comunale 'Sorbatti' di Montappone l'open day organizzato dalla società 'Union Calcio' di Falerone per le categorie Giovanissimi (2011,2012) e Allievi (2009,2010). Presenti tanti ragazzi, che hanno vissuto con allenatori e collaboratori una giornata di calcio e socializzazione. La mattina si è svolta con una sessione tecnica, seguita dal pranzo presso la 'Carovana' di Montappone; poi nel pomeriggio amichevole fra sorrisi e battute. Presenti diversi genitori che con entusiasmo hanno seguito la sessione pomeridiana, conclusasi con pizza offerta dalla Dirigenza presso 'La Piazza' di Servigliano.

