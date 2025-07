Ci sono 300 kg di fumo in arrivo e 50 di erba

Uno degli indagati dell’operazione ’Tramonto’ chiede nel 2020 a un presunto venditore spagnolo di organizzarsi perché aveva intenzione di intraprendere una collaborazione continuativa: in sostanza era pronto a vedere lo stupefacente. Nella conversazione successiva, che avviene dopo che i due si erano incontrati a Firenze, si parla del carico e il venditore spagnolo rassicura l’italiano: "Il camionista sa cosa sta trasportando" gli dice. Seguono poi conversazioni tra uno degli italiani indagati e un ignoto venditore straniero, il quale spiega all’italiano che sono pronti 300 chili di sostanza stupefacente proveniente dal Marocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ci sono 300 kg di fumo in arrivo e 50 di erba"

In questa notizia si parla di: sono - fumo - arrivo - erba

Conferenza stampa Tudor pre Lazio Juve: «Tutti son convinti di qualificarsi in Champions ma le parole tante volte sono fumo. Vlahovic e Gatti vengono a Roma» - di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Lazio Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 36ª giornata di Serie A 2024/25.

Szczesny: "Ho perso la mia battaglia col fumo, non fate come me. Non sono un politico, quindi lo ammetto" - Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona ex Juventus e Arsenal, ha parlato a ESPN soffermandosi anche su un suo vizio, quello del fumo: `Ci so.

Szczesny: «Fumo, lo sanno tutti. Non sono un politico, non vedo perché non dovrei essere onesto» - Da quando ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale per poi approdare al Barcellona nell’ottobre scorso, Wojciech Szczesny è diventato rapidamente uno dei volti più amati dai tifosi blaugrana.

INCENDIO / Le fiamme sono divampate nell’area adiacente a un capannone a Taggì di sotto. La nuvola di fumo visibile anche dall’autostrada A4 Vai su Facebook

Ci sono 300 kg di fumo in arrivo e 50 di erba; Huijsen, a me gli occhi! La domanda che imbarazza: No, non fumo erba...; Se fumo all’estero e, al rientro in Italia, guido sono condannato?.

"Ci sono 300 kg di fumo in arrivo e 50 di erba" - Uno degli indagati dell’operazione ’Tramonto’ chiede nel 2020 a un presunto venditore spagnolo di organizzarsi perché aveva intenzione di ... Riporta msn.com

Erba, incendio in un appartamento: salvati tre adulti e un bambino - L'abitazione era invasa dal fumo e i quattro si erano rifugiati su un balcone ... Si legge su ilgiorno.it