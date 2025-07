Secondo la classifica Censis è la migliore in Italia, un risultato per la facoltĂ di Medicina dell’UniversitĂ di Pavia che si ripete da diversi anni. Per questo motivo molti studenti vorrebbero frequentarla. In passato accorrevano nel giorno in cui si tenevano i test d’ingresso nella speranza di riuscire a superarlo e di indossare un giorno il camice bianco. Un migliaio i candidati, molti dei quali arrivavano da fuori cittĂ pieni di sogni e speranze. Oggi il semestre filtro consentirĂ a tutti di seguire i corsi nei primi mesi, spostando la selezione al momento in cui avranno superato gli esami di fisica, chimica e biologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vita senza il test d’ingresso. Una stanza in collegio gratis a disposizione degli aspiranti medici