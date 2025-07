Minacce con pistola Sei mesi a guardia giurata

Si è chiuso il processo a carico della guardia giurata, imputata di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti, che ha assolto l’uomo – difeso dall’avvocato Fabrizio Briganti – sia per la violenza sessuale sia per i maltrattamenti, mentre lo ha condannato a sei mesi per minaccia aggravata, con pena sospesa. I fatti risalgono al 2024. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputato avrebbe tenuto nei confronti della consorte comportamenti reiteratamente aggressivi, culminati nell’episodio dell’aprile 2024, quando avrebbe puntato contro la donna la pistola d’ordinanza proferendo frasi minacciose in un contesto descritto come “apocalittico”: "Un giorno mi supplicherai di farlo visto che ci vogliono bombardare, piuttosto che farmi ammazzare da loro è meglio che ci ammazziamo tra di noi", avrebbe detto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce con pistola. Sei mesi a guardia giurata

