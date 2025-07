In Italia è sempre più difficile essere bambini | un minore su quattro è a rischio povertà

Nel 2024, oltre due milioni di bambini e ragazzi sotto i 16 anni vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale. Le disuguaglianze si acuiscono al Sud, tra le famiglie numerose e tra i minori stranieri. I dati Istat. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In Italia è sempre più difficile essere bambini: un minore su quattro è a rischio povertà

Nell’Ue 19,5 milioni di bambini a rischio povertà - ROMA (ITALPRESS) – 19 milioni e mezzo di bambini, nell’UE, sono a rischio povertà o esclusione sociale.

Nella UE 19,5 milioni di bambini a rischio povertà - Nella classifica dei Paesi europei con la maggior percentuale di piccoli a rischio indigenza o esclusione, l'Italia è quinta, preceduta dalla Grecia

Eurostat: in Italia cresce la povertà fra i bambini sotto i sei anni Cnddu: serve un piano strutturale per famiglie e scuola - Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per i dati allarmanti pubblicati da Eurostat relativi alla povertà e all’esclusione sociale tra i minori in Italia nel 2024.

L’Italia è tra i Paesi in cui c’è più differenza, nel rischio di povertà, tra gli adulti che sono cresciuti con difficoltà economiche e quelli che invece erano benestanti. Oggi più di un under 16 su quattro (il 26,7%) è a rischio povertà o esclusione sociale ? Vai su Facebook

