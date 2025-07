Il grande jazz invade l’Anfiteatro Un trio mondiale debutta ad Ancona

Concerto di eccezionale livello questa sera (ore 21.30) all’ Anfiteatro Romano di Ancona. Lo storico festival jazz organizzato dall’associazione Spazio Musica ospita infatti il Danilo Perez Trio, che vede il grande pianista affiancato da John Patitucci al contrabbasso e Adam Cruz alla batteria. Un gruppo formidabile, che apre la serie di eventi raccolti sotto la sigla "Jazzin’ @Anfiteatro". Il suggestivo sito archeologico dorico farà da cornice a uno dei più importanti trii della scena mondiale degli ultimi anni, che per la prima volta si esibisce ad ‘ Ancona Jazz ’. Danilo Perez nasce a Panama nel 1965 ed è già attivo negli anni ’80, quando ha modo di suonare con alcuni dei massimi jazzisti ed esponenti della musica cubana di quei tempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il grande jazz invade l’Anfiteatro. Un trio mondiale debutta ad Ancona

