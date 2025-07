Morì durante la raccolta degli sfalci. Chiesti due anni e mezzo per la ditta.

Lui, un padre di famiglia, morì investito durante la raccolta degli sfalci verdi. Della tragica scomparsa di Seye Bouna, 52enne di origine senegalese, marito e padre, avvenuta a Quattro Castella il 10 aprile 2020, nel processo con rito ordinario è chiamato a rispondere il 53enne Antonio Mendicino, titolare dell’omonima ditta socia di Transcoop, che si occupava del servizio in appalto per Iren (queste due ultime realtà non figurano nell’inchiesta). Davanti al giudice Luigi Tirone, ieri si è svolta la discussione delle parti: il pubblico ministero Dario Chiari ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo, mentre l’avvocato difensore Liborio Cataliotti (nella foto) ha domandato l’assoluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

