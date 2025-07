Sport in tv oggi mercoledì 16 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 16 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ai Mondiali di nuoto di fondo si disputano le 10 km (uomini e donne, dopo il rinvio forzato di ieri), mentre l’Italia affronterĂ il Sudafrica nell’ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali di pallanuoto. L’Italia incrocerĂ la Norvegia nei quarti di finale degli Europei di calcio femminile, gli azzurri se la dovranno vedere con la Serbia nella Nations League di volley maschile. Il Tour de France torna in scena dopo il giorno di riposo con l’undicesima tappa riservata ai velocisti. Proseguono gli Europei junioresU23 di ciclismo su pista e i tornei di tennis della settimana, con Pellegrino e Darderi impegnati negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 16 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

