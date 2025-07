Rilevò incidente del figlio Assolto il vigile urbano

Si è concluso con un doppio verdetto assolutorio il processo che vedeva imputato un sovrintendente della Polizia locale del Comune di Ravenna, accusato di aver lasciato il proprio servizio per intervenire su un incidente che coinvolgeva il figlio. Il giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti ha assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste” dall’accusa più grave di falso in atto pubblico, mentre ha dichiarato la particolare tenuità del fatto in relazione ai reati di interruzione di pubblico servizio e peculato per uso improprio dell’auto di servizio. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rilevò incidente del figlio. Assolto il vigile urbano

In questa notizia si parla di: incidente - figlio - assolto - rilevò

