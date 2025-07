La donna che ha saltato la fila a Fiumicino è la moglie di Adolfo Urso Lui | Non mi sono accorto di niente

Si chiama Olga Sokhnenko ed è la moglie del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso la donna che ha usato la scorta per saltare la fila. La storia l’ha denunciata l’attore Luca Zingaretti su Instagram. L’episodio si è svolto al terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino alle 8 del mattino del 15 luglio. Con loro c’era il figlio di 7 anni. La scorta si è fatta largo per arrivare al check-in scavalcando gli altri in attesa. E la moglie e il figlio sono riusciti a imbarcare i bagagli per uno dei quattro voli di Aeroitalia in programma: Cagliari, Palermo, Catania, Olbia. 🔗 Leggi su Open.online