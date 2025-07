UsAid non funziona più 500 tonnellate di cibo fatto scadere devono essere bruciate

Circa 500 tonnellate di cibo destinate ai bambini afghani e pachistani all’interno di un programma dell’Agenzia per gli aiuti umanitari americana, l’. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - UsAid non funziona più. 500 tonnellate di cibo fatto scadere devono essere bruciate

UsAid non funziona più. 500 tonnellate di cibo fatto scadere devono essere bruciate; USAID smantellata, gli Usa abbandonano la cooperazione allo sviluppo; Una «valanga umanitaria» sul Venezuela.

