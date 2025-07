L i chiamano farmaci antifame e, secondo l’ Economist, hanno tutte le caratteristiche per diventare una delle classi di medicinali di maggiore successo nella storia. Perdere peso senza dieta: 4 regole rivoluzionarie X L’onda della rivoluzione, partita negli Stati Uniti, è arrivata da pochi mesi in Italia. Subito sono esplose le richieste delle penne preriempite con il preparato da iniettare sottocute. «Con la recente autorizzazione alla vendita da parte dell’ Aifa, c’è stata un’impennata di prescrizioni in Italia» ha spiegato Marco Chianelli, coordinatore della Commissione obesitĂ dell’Associazione medici endocrinologi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio diete, basta una puntura?