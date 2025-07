Palazzo Lazzarini l’altra vocazione Per gli studenti settanta posti letto

"Un vescovo coraggioso", viene definito monsignor Sandro Salvucci: ha tolto dalla polvere palazzo Lazzarini, chiuso da una ventina di anni. Operazione che viene incontro, non solo alle esigenze della cittĂ , anche a quelle degli studenti universitari a caccia di un posto letto: perchĂ© una parte del palazzo che dĂ su via Rossini ospiterĂ da giugno del prossimo anno 71 studenti. Su Pesaro il grosso della domanda arriva dagli studenti del Conservatorio Rossini, quindi ci sono i vari corsi triennali organizzati sia dall’universitĂ di Urbino che dalla Politecnica delle Marche. Per i giovani una manna dal cielo perchĂ© tra quelli convenzionati con l’Erdis e quelli a gestione diretta dall’opera San Terenzio si viaggia al costo che oscilla tra i 200 i 270 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

