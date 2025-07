Nuova data per la Patrona | Non temete le novità

La Madonna del Popolo, protettrice della Città di Meldola, non sarà più celebrata a fine agosto, ma dalla seconda alla terza domenica di settembre. Una scelta, quella del Consiglio Pastorale e dell’ Amministrazione comunale, che non è piaciuta alla capogruppo di ‘Meldola Futura’ Lara Bruno. L’esponente di Fratelli d’Italia, in consiglio comunale, a tal proposito aveva già depositato una interrogazione a fine dicembre 2024 con la quale chiedeva lumi alla giunta sulla "l’opportunità di informarare la cittadinanza e le imprese meldolesi per gli impatti sui calendari aziendali e sui piani ferie nel rispetto delle attività produttive", non ricevendo fino ad oggi risposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

