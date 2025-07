Corriere dello Sport – Juve accordo trovato per Conceicao

2025-07-15 23:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Dal Portogallo sono certi: “Il Porto e la Juventus hanno finalmente raggiunto un’intesa per il trasferimento di Francisco Conceicao”. Secondo quanto riportato da O Jogo, i bianconeri hanno presentato una proposta di 30 milioni di euro da pagare in quattro rate, che il presidente Villas-Boas ha respinto. I colloqui sono poi proseguiti e si è raggiunto l’accordo per 32 milioni di euro da pagare in tre rate nell’arco di quattro anni. Juve-Conceicao, cosa manca per chiudere la trattativa con il Porto. O Jogo spiega che i due milioni di euro in piĂą rispetto all’attuale clausola sono stati richiesti dal Porto per tutelarsi dall’inflazione e dal deprezzamento nei quattro anni in cui la Juve pagherĂ il trasferimento di Conceicao. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Juve, accordo trovato per Conceicao”

In questa notizia si parla di: accordo - conceicao - corriere - sport

Conferenza stampa Conceicao: «Pensiamo solo al Genoa. Capello? Non sono d’accordo. Luista meglio, ma ci sono tre nuove assenze» - Conferenza stampa Conceicao: il tecnico del Milan presenta la sfida di domani in trasferta contro il Genoa.

Milan, Conceicao: "Il futuro? Fra un mese parlo io. I due titoli? Non sono d'accordo con Fofana..." - Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, parla ai microfoni di DAZN dopo il match vinto dai rossoneri per 2-0 sul campo del Venezia.

Conceicao Juventus (Gazzetta), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juventus (Gazzetta dello Sport), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Dal Portogallo: "#Juve, accordo trovato per #Conceicao" Vai su X

Si scatena il Derby d'Italia sul mercato: come riportato dal Corriere dello Sport #Juventus e #Inter si sfidano per #Ederson! Ma l'#Atalanta alza il muro: il giocatore è incedibile e servono almeno 60 milioni per trattare. ? Un sogno impossibile o la #Juve d Vai su Facebook

Calciomercato, le news di oggi in diretta: Milan su Fran Garcia; Napoli, visite per Lang e Lucca ai documenti. Juve-Conceiçao, manca poco; Dal Portogallo: Juve, accordo trovato per Conceicao; Juve, accordo col Porto: (ri)preso Conceiçao. E ora tocca a Kolo Muani.

Dal Portogallo: "Juve, accordo trovato per Conceicao" - Per perfezionare la cessione dell'esterno d'attacco in bianconero a titolo definitivo mancherebbe solo un documento ... Da msn.com

Conceição resta alla Juventus, l'accordo con il Porto è fatto - La Juventus ha chiuso in extremis l’acquisto di Francisco Conceição , risolvendo una trattativa che nelle ultime ore aveva rischiato di complicarsi. informazione.it scrive