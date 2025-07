Giovani e potenti di Fratelli d' Italia tra inchieste e battute d' arresto | come sta il partito a Catania

La recente inchiesta che riguarda il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e quelle precedenti sugli altri “pezzi da novanta” del partito della Meloni sull'isola, hanno scatenato nella segreteria centrale di Roma una imponente questione morale. Il partito, giĂ lo scorso marzo, aveva capito che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il congresso di Forza Italia giovani con Fedez, l'intervento del palermitano Tantillo: "In Sicilia siamo il primo partito" - Al congresso di Forza Italia giovani in corso a Roma, che ha visto anche la pertecipazione del rapper Fedez, è intervenuto anche un palermitano.

Non può essere un “atto dovuto” indagare un carabiniere che ha difeso gli italiani mettendo a rischio la sua vita. Cambieremo queste norme perché il governo #Meloni e Fratelli d'Italia sono sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine. Vai su Facebook

Andrea Delmastro Delle Vedove: una storia politica tutta a destra, tra eredità familiare e successo nazionale; Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: Mai più la guerra; I giovani di Fdi tra “Sieg Heil” e inni al Duce. L’Ue: “Von der Leyen è chiara: la….

Fratelli d’Italia si sta preparando a contare molto di più - «Fratelli d’Italia ha una struttura, un movimento giovanile forte, sezioni fisiche: insieme al Partito Democratico è il partito più radicato in Italia, e finora ha sempre ascoltato le istanze ... Riporta ilpost.it

Come l’estrema destra si è presa i giovani di Fratelli d’Italia ... - interpretare cosa si muove in basso nel partito che oggi detiene il potere in Italia è così importante. Si legge su fanpage.it