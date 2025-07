Happy ending per Jeremiah ne L’estate nei tuoi occhi 3 secondo Gavin Casalegno

anticipazioni e dettagli sulla terza stagione di l’estate nei tuoi occhi. La conclusione della popolare serie originale di Prime Video, L’estate nei tuoi occhi, si avvicina con il debutto della sua terza e ultima stagione, previsto per mercoledì 16 luglio. La nuova tranche di episodi promette di risolvere i principali interrogativi legati alla trama, in particolare la decisione di Belly riguardo al suo cuore. La narrazione si svilupperĂ con un ritmo settimanale, culminando con il gran finale previsto per il 17 settembre. le tematiche principali e le anticipazioni sulla trama finale. Nell’ultimo capitolo della serie si sveleranno alcuni dei nodi piĂą intricati, come la scelta tra i due fratelli Fisher, Conrad e Jeremiah. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

