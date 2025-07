Alta pressione sulla Bergamasca bel tempo ovunque Possibili temporali nel fine settimana

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi sinottica Proseguono le condizioni di tempo stabile e caldo sulla nostra regione per la presenza di un’ampia area di alta pressione sull’Europa meridionale. Verso il fine settimana possibile lieve indebolimento dell’alta pressione con maggiore instabilità sui rilievi. Ecco il meteo in città e in provincia di Bergamo. Mercoledì 16 luglio 2025 Tempo previsto: cielo poco nuvoloso o velato ovunque. Tra pomeriggio e sera qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi orientali ma con precipitazioni isolate o assenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Alta pressione sulla Bergamasca, bel tempo ovunque. Possibili temporali nel fine settimana

