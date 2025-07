Manifesto per vivere meglio | telefonare mai lavorare poco amare solo le green flag

Devo ammettere che se ne inventano di buone. Generazione zeta, altrimenti detti “i giovani”, stanno facendo pezzo pezzo un manifesto programmatico del vivere meglio che non solo mi piace, ma pare esattamente il migliore dei mondi possibili. L’ultima novità è che non vogliono più dire “pronto” al telefono. Non gli va. Per aprire bocca si aspetta di sentire qualcosa dall’altro lato. Stanno zitti. E mi pare giusto: hai chiamato tu, no? Allora parla, scocciatore, dimmi quello che hai da dire. La prossima volta scrivi, non disturbare. Silenzio contro le telefonate. Così la prossima volta ci pensano meglio, prima di fare il mio numero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Manifesto per vivere meglio: telefonare mai, lavorare poco, amare solo le green flag

