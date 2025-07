Accoltellò donna in negozio Condannato a 4 anni e mezzo Escluse le sevizie 15mila euro alla vittima

Si è concluso con una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione il processo per tentato omicidio a carico di Siddiqur Sarder, 43 anni, originario del Bangladesh, accusato di avere accoltellato con 17 fendenti una donna di 36 anni di origine algerina all’interno del suo negozio di alimentari ‘Ohona’, in piazza Baracca. La sentenza è stata pronunciata dal Gup Janos Barlotti, in linea con la richiesta di pena avanzata dal pubblico ministero Francesco Coco. La vittima, costituitasi parte civile, è stata assistita dall’avvocato Nicola Laghi, mentre l’imputato è stato difeso dall’avvocato Maria Grazia Russo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellò donna in negozio. Condannato a 4 anni e mezzo. Escluse le sevizie, 15mila euro alla vittima

