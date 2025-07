Il municipio di Treviglio torna a splendere | al via la pulizia dello scalone settecentesco

Treviglio. Proseguono i lavori di recupero e manutenzione straordinaria degli spazi storici del municipio di Treviglio. Dopo il restauro e la pulizia del porticato esterno, conclusi nelle scorse settimane, è in corso il consolidamento della balconata a est, mentre in questi giorni gli addetti ai lavori si sono spostati all’interno del cortile comunale. Qui, affacciata sullo spazio interno, si trova la scalinata settecentesca in arenaria, che sarà interessata da un delicato intervento di pulizia delle balaustre, propedeutico al successivo recupero vero e proprio. L’appalto comprende anche la pulizia della zoccolatura della fontanella in marmo e del colonnato con relativo basamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

