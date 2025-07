Temperature in salita Massime sopra i 35 gradi

La cittĂ si prepara a vivere una settimana da bollino rosso, con il caldo pronto a dominare la scena e temperature in netto rialzo. Dopo un inizio tranquillo, con massime che ieri si sono attestate intorno ai 33 gradi, l’aria sahariana che sta risalendo l’Italia si farĂ sentire con sempre maggior intensitĂ . Secondo le previsioni meteo, oggi sarĂ l’unica giornata di parziale tregua, ma solo dal punto di vista del cielo: il termometro scenderĂ appena di un paio di gradi, mentre sono attesi possibili temporali di calore sull’Appennino, in estensione localizzata verso le aree pedecollinari. La protezione civile regionale ha diramato un’ allerta gialla per temporali, attiva dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temperature in salita. Massime sopra i 35 gradi

