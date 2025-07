ferito a coltellate nel parcheggio del gran reno

Stava passeggiando nel parcheggio dello Shopville Gran Reno quando è stato aggredito alle spalle e accoltellato. Vittima un 30enne, albanese, che è ora ricoverato all’ ospedale Maggiore in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 10.30 di ieri mattina. Il 30enne straniero si trovava allo Shopville, nel parcheggio: non è chiaro se per fare alcune compere o se per un appuntamento, forse, con lo stesso aggressore. A un certo punto, alle spalle, sarebbe arrivato un individuo, al momento in fuga, che lo avrebbe bloccato per, poi, aggredirlo con un’arma da taglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

