La città di Firenze e lo stadio Franchi sono in campo per Euro 2032. E restando all’interno della metafora calcistica, il risultato per ora è a favore. La partita resta aperta, ma i presupposti per portare a casa la vittoria – ovvero ospitare gli Europei di calcio fra otto anni – ci sono tutti. La conferma è arrivata nel corso del vertice di ieri a Palazzo Vecchio tra la sindaca Sara Funaro, l’assessora allo Sport Letizia Perini, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e Michele Uva, emissario Uefa e delegato ufficiale per il comitato organizzatore italiano. La riunione rientra nell’attività del gruppo di lavoro della Figc che entro luglio incontrerà i rappresentanti degli impianti delle undici città in lizza: oltre a Firenze, Roma, Bologna, Verona, Milano, Genova, Bari, Napoli, Torino, Cagliari e Palermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio, la grande sfida degli Europei. Firenze e il Franchi si candidano: "Ci sono tutti i presupposti"

