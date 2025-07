Treviglio torna la Camminata in rosa | Un impegno condiviso contro la violenza sulle donne

Treviglio. Una camminata di solidarietà, musica e riflessione per dire no alla violenza sulle donne. Sabato 26 luglio torna la “ Camminata in rosa ”, l’evento benefico promosso dal comune di Treviglio e dal Distretto del Commercio, con il sostegno di numerose realtà locali e associative. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Sirio, che gestisce centri antiviolenza, appartamenti protetti e comunità per minori a Treviglio e in altri comuni del territorio. “È bello vedere che ogni anno questa manifestazione cresce in termini di partecipanti e adesioni – dichiara il sindaco Juri Imeri – rafforzando uno spirito di condivisione che mette al centro un obiettivo importante come quello della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e, allo stesso tempo, il sostegno a chi ogni giorno è impegnato attivamente su questo fronte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, torna la Camminata in rosa: “Un impegno condiviso contro la violenza sulle donne”

In questa notizia si parla di: treviglio - camminata - torna - rosa

Un “serpentone rosa” per sostenere la ricerca contro il cancro; Treviglio, scarpette rosse in via Sangalli: l’arte che denuncia la violenza; Un calendario ricco di musica, cultura e shopping: torna Estate Trevigliese.

Torna la camminata rosa a Montesarchio - Il Mattino - Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e domani 25 ottobre torna a Montesarchio la quarta edizione della "camminata rosa", iniziativa organizzata dal comune di ... Segnala ilmattino.it

Camminata in rosa - Comune di Treviglio - eventi - L'Eco di Bergamo - Come ogni anno arriva "La camminata in rosa", un evento per combattere la violenza sulle donne tutti insieme. Da ecodibergamo.it