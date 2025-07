Tragedia in famiglia Colto da malore nella culla Muore bimbo di tre mesi

Stava dormendo nella sua culla quando all'improvviso il suo cuoricino si è fermato. È una tragedia che è difficile anche solo immaginare quella che si è consumata nel pomeriggio di ieri in un appartamento di via Carlo Mayr. Un bimbo di appena tre mesi è morto all'improvviso mentre stava riposando dopo aver mangiato. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari del 118, arrivati tempestivamente sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione e la corsa disperata all'ospedale di Cona, il neonato non si è più ripreso. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la mamma del piccolo. La donna, di origine straniera, aveva appena allattato il figlioletto per poi metterlo a riposare nel lettino.

