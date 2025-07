Stranger Things 5 dov’eravamo rimasti | teaser trailer e riassunto di tutte le stagioni

Le prime foto dal set di Stranger Things 5 hanno fatto rapidamente il giro del web e le teorie in merito al gran finale si sprecano. Si parla del resto di uno dei grandi fenomeni televisivi degli anni Duemila. A generare ulteriormente hype ci ha pensato poi l'annuncio del teaser trailer per oggi, mercoledì 16 luglio. Una domanda però sorge spontanea: dov'eravamo rimasti? Stranger Things 5 quando esce. Netflix ha annunciato le date degli ultimi otto episodi di Stranger Thing 5, che terminerà a cavallo tra 2025 e 2026. È stato deciso di proporre l'ultimo arco narrativo in tre capitoli. Non una novità assoluta, avendo già sperimentato in passato questo metodo: primo capitolo 26 novembre 2025;

