Sei dipendenti rischiano il taglio del salario | stato d’agitazione alla Fondazione Balicco

Due infermiere, due fisioterapiste e due operatrici socio-assistenziali: sono le sei dipendenti che rischiano il taglio del salario e la riduzione dei diritti alla Rsa della Fondazione Francesco Balicco di Martinengo. Il motivo di questa riduzione di salario è dovuta in quanto dal 1° agosto 2025 la Fondazione cederĂ il personale a Sodexo Italia, subentrante nell’appalto in global service dell’intera struttura in sostituzione della societĂ uscente. Per questo le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Cisl Fp di Bergamo proclamano lo stato di agitazione a tutela delle sei donne. La cessione delle dipendenti della Fondazione, finora in distacco funzionale con la societĂ uscente, prevede l’applicazione del Ccnl (contratto nazionale di lavoro) Uneba in sostituzione dell’attuale CCNL Funzioni Locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

