Opera Seme cinema sotto le stelle e poi gli 81 anni della Liberazione di Arezzo | gli eventi

Ecco gli eventi di oggi, 16 luglio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025 Gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: eventi - opera - seme - cinema

Casta Diva: al Nicolini l’opera si fa donna tra eventi, incontri e nuove produzioni - Il Conservatorio Nicolini accende i riflettori sul talento femminile nell’opera lirica con il progetto internazionale Casta Diva presentato martedì 6 maggio in Conservatorio.

Alla Reggia di Caserta torna Un’Estate da RE con sei eventi imperdibili tra opera, musica sinfonica, danza e canzone d’autore - Un’Estate da Re alla Reggia di Caserta, dal 19 al 31 luglio, con sei eventi imperdibili tra opera, musica sinfonica, danza e canzone d’autore, con protagonisti Toni Servillo, Valery Gergiev, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Edoardo Bennato.

Netrebko debutta nel Nabucco e gli altri eventi settimanali dell'Arena di Verona Opera Festival - Il 102esimo Arena di Verona Opera Festival prosegue con cinque serate di grande spettacolo e cast internazionali di primo piano: mercoledì 16 e domenica 20 luglio, l’Aida "di cristallo" diretta da Oren (vedi foto, crediti: Ennevi Foto - Fondazione Arena di Verona), giovedì 17 Anna Netrebko.

Per il calendario del mese di luglio, vi proponiamo un particolare dell'opera del giardiniere-artista Rodolfo Marasciuolo della Città di Torino, installata al Parco del Valentino. Lo sfondo è come sempre disponibile in vari formati alla pagina http://www.spa Vai su Facebook

Opera Seme, cinema sotto le stelle e poi gli 81 anni della Liberazione di Arezzo: gli eventi; Al via la terza edizione di “Opera Seme Festival”; Imbarkino 2025: il Cinema nel prato va in scena al Parco del Valentino.

Al via la terza edizione di “Opera Seme Festival” - In questa terza edizione, Arezzo accoglie 27 cantanti americani e italiani, selezionati per partecipare alla residenza intensiva dell’Opera Seme International Voice Program: 22 studenti provenienti da ... arezzonotizie.it scrive

Il seme del fico sacro - Bergamo al Cinema - eventi - Il seme del fico sacro Sugli schermi del cinema Conca Verde di Bergamo la storia di Iman, a Teheran, a partire dalla sua promozione a giudice istruttore del Tribunale della Guardia Rivoluzionaria. Secondo ecodibergamo.it