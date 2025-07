di Alfredo Marchetti Sono accusati di traffico internazionale di stupefacenti, facendo arrivare fiumi di hashish e marijuana dalla Spagna. Sono finiti in carcere nove persone e altri quattro sono stati raggiunti da altre misure cautelari come l’obbligo di dimora o di presentarsi alla stazione dei carabinieri. Ieri mattina all’alba è scattata l’ operazione dei militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri, in collaborazione con il centro operativo della Dia di Firenze e coadiuvati dai militari del Comando provinciale apuano, del comando provinciale di Lucca, La Spezia e Milano, al nucleo elicotteri carabinieri di Pisa, ai nuclei cinofili carabinieri di Pisa, Firenze e Villanova d’Albenga, alla compagnia carabinieri di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi blitz dei carabinieri all’alba. Fiumi di droga dalla Spagna. Nove persone finiscono in carcere