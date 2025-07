Associazioni volontari scuole e grandi artisti | La fiera sarà lo specchio della comunità

È stata presentata ieri la 441esima Fiera di Cento affidata per il secondo anno a Pirene, tra eventi tradizionali, novità e personaggi che arrivano soprattutto dal mondo social. "Sul palco tornato in piazza – è l’annuncio dell’assessore al commercio Filippo Taddia – l’11 settembre ci saranno Valerio Lundini e i VazzaNikki, il 12 sarà la volta del mago Raffaello Corti che ha fatto anche Lol, il 13 i TurboPaolo e il 14 la Vito in occasione della presentazione della stagione teatrale e a seguire, la grande serata dedicata ai bozzetti dei carri di carnevale. Personaggi con un grandissimo successo social e adatti per tutte le età". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Associazioni, volontari, scuole e grandi artisti: "La fiera sarà lo specchio della comunità"

In questa notizia si parla di: fiera - sarà - associazioni - volontari

Fiera del Madonnino. L’agricoltura al centro del villaggio. Ma non sarà da sola - Sarà un fine settimana dedicato all’agricoltura, alle tradizioni, al divertimento e all’ olio, che è la novità.

Le parole dei leader politici per Papa Francesco suonano falsissime: ai funerali sarà una fiera dell’ipocrisia - Una delle cose che più mi ha impressionato nei giorni successivi alla morte di papa Bergoglio è stata la voglia di sentirsi appartenenti alle sue parole da parte di persone e gruppi laici, agnostici, atei.

ExpoSele? Sarà la fiera agroalimentare di riferimento del Sud. Appuntamento a settembre - È stata presentata, nella sede della Camera di Commercio di Salerno in via Generale Clark, la prima edizione di ExpoSele, la nuova manifestazione fieristica dedicata al settore agroalimentare, in programma dal 25 al 27 settembre 2025 al PalaSele di Eboli.

Per chi l’ha conosciuta Oxa è stata unica: fiera, dolce, coraggiosa… non era un cane per tutti, ma era perfetta per Bianca che l’ha desiderata, accolta, amata e accudita come una migliore amica. Oggi Oxa ha attraversato il ponte dell’arcobaleno lasciando un gr Vai su Facebook

Associazioni, volontari, scuole e grandi artisti: La fiera sarà lo specchio della comunità; I Gruppi di Volontariato Vincenziano: via alla fiera del vintage per beneficenza; Castelgomberto in festa: torna la Fiera di Santa Maria Maddalena.