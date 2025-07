Raccolta fondi a Romano di Lombardia per il progetto Sanitari per Gaza

Romano di Lombardia. Giovedì 17 e domenica 20 luglio, dalle 9 alle 12, in piazza Roma sarà allestito un banchetto per la raccolta fondi a favore del progetto “ Sanitari per Gaza – Brescia ”. L’iniziativa – promossa dalla sezione Anpi di Romano, Officina 24058, dai circoli locali del Pd e di Spi Cgil – mira a fornire supporto sanitario alla popolazione civile di Gaza e Cisgiordania, duramente colpita da una crisi umanitaria di estrema gravità . La raccolta fondi si inserisce all’interno della campagna “Tenda di solidarietà per la Palestina”, che coinvolge diverse città della provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Raccolta fondi a Romano di Lombardia per il progetto “Sanitari per Gaza”

In questa notizia si parla di: gaza - romano - raccolta - fondi

