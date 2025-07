Oggi è il giorno del maxi sciopero | i lavoratori della Peg in corteo fino al municipio

“No ai licenziamenti” è  la parola d’ordine delle sigle sindacali a tutela dei 95 lavoratori della Peg Perego (per la maggior parte donne), che dal primo ottobre verranno licenziati. Oggi, mercoledì 16 luglio, è prevista una maxi mobilitazione: i lavoratori incroceranno nuovamente le braccia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

