Case per non autosufficienti lavori in 100 abitazioni con 2,5 milioni

In cittĂ e provincia di Reggio un centinaio di alloggi edilizia popolare residenziale per anziani non autosufficienti saranno interessati da lavori per installare sistemi domotici innovativi -videocitofoni, tapparelle elettriche, scuri automatici e rilevatori di gas e di fumo- e per abbattere le barriere architettoniche. Gli interventi, che inizieranno a settembre, sono finanziati con quasi 2,5 milioni del Pnrr. A realizzarli sarĂ l’ Acer provinciale, che ha giĂ predisposto i progetti esecutivi e gestisce gli immobili, di cui l’80% ubicato nel Comune capoluogo. "I dati sull’invecchiamento della popolazione – afferma il sindaco Marco Massari – ci inducono a riflettere sulla cittĂ del futuro, ragionando di interventi che favoriscano l’autosufficienza della popolazione anziana, rimettendo al centro la loro qualitĂ della vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case per non autosufficienti, lavori in 100 abitazioni con 2,5 milioni

