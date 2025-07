Maeg completato il viadotto da 180 metri lungo la Strada degli scrittori in Sicilia

Giovedì 17 luglio sarà inaugurata e aperta al traffico la superstrada statale 640 del Corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa in comune di Caltanissetta. Mancava, per ritardi, il ponte in acciaio sul viadotto di San Giuliano e per quest’opera strategica a fine settembre dell’anno scorso è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Maeg consegna in Sicilia maxi viadotto in acciaio da 10 milioni - Giovedì 17 luglio sarà inaugurata e aperta al traffico la superstrada statale 640 del corridoio plurimodale Tirrenico- Riporta ilsole24ore.com

Maeg consegna il ponte da 2500 tonnellate: l'opera a campata unica di 180 metri tra Catania e Agrigento - Vale circa 10 milioni di euro il ponte stradale realizzato da Maeg, di Vazzola (Treviso) sul viadotto «San Giuliano» tra Catania ed Agrigento, in comune di ... msn.com scrive