Lo strano caso dell’ex ambasciatore Condannato in Colombia insegna a Roma nell’università dell’Opus Dei

“Concierto para delinquir” è un termine giuridico usato nel diritto penale colombiano (e in altri ordinamenti di tradizione ispanica), che si può tradurre in italiano come “associazione per delinquere”. Un gruppo che si organizza per commettere frodi, riciclaggio, corruzione o altri reati, fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: strano - caso - ambasciatore - condannato

Referendum e sindaco, lo strano incrocio in caso di ballottaggio - La Cgil rilancia: “La politica aiuti a partecipare al voto per i quesiti”. Per la destra l’appello a disertare può diventare un boomerang

Lo strano caso (scongiurato) di Ibiza Altea in due reality contemporaneamente - Da sconosciuta a concorrente di due reality contemporaneamente. Sarebbe stato questo lo strano caso di Ibiza Altea, la modella italoamericana nel cast dell’ Isola dei Famosi, se Netflix non avesse deciso di annullare la partenza di Too Hot To Handle Italia, prevista per il 9 maggio, a distanza di appena 48 ore dalla partenza del reality di Canale 5.

Allontanato da Francesco per abusi sessuali, è al Conclave come se nulla fosse. Lo strano caso del cardinal Cipriani - Mica c’è stato solo il caso del cardinale Giovanni Angelo Becciu a fare da stress test sul Conclave: c’è pure un cardinale peruviano non elettore, conservatore, che viene dalle file dell’Opus Dei ed è accusato di pedofilia che però si è presentato lo stesso a Roma per il funerale di Papa Francesco e adesso partecipa serenamente alle Congregazioni generali dei cardinali per la scelta del successore di Jorge Mario Bergoglio.

Quello strano ambasciatore riconosciuto solo dai leghisti.

Lo strano caso dell’ex ambasciatore. Condannato in Colombia, insegna a Roma nell’università dell’Opus Dei - Membro laico della potente prelatura, il docente della Pontificia università della Santa croce, una zona extraterritoriale a piazza Sant'Apollinare, gode di privilegi che i normali cittadini della Cap ... Scrive romatoday.it

Caso Salis, l'ambasciatore ungherese in Italia: "Condotte ... - RaiNews - L'ambasciatore ungherese a Roma, Adam Kovacs, in una lunga lettera pubblicata sul canale Facebook dell'Ambasciata, lamenta “una rappresentazione particolarmente distorta e sproporzionata” che ... Secondo rainews.it