Omicidio Cerciello Rega ridotta la pena a Gabriele Natale Hjorth | condanna definitiva a 10 anni e 11 mesi Tutti i passaggi chiave del percorso giudiziario

L’omicidio del vicebrigadiere avvenne nel 2019 nel cuore di Trastevere, durante un tentativo di estorsione messo in atto da Hjorth e dal connazionale Finnegan Lee Elder, entrambi in vacanza in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Omicidio Cerciello Rega, ridotta la pena a Gabriele Natale Hjorth: condanna definitiva a 10 anni e 11 mesi. Tutti i passaggi chiave del percorso giudiziario

La vedova del carabiniere Cerciello Rega: "Infangata la memoria di mio marito". Nel terzo processo d'appello per l'omicidio del vicebrigadiere del luglio 2019, la condanna per Hjorth è stata ridotta di cinque mesi. Vai su X

Omicidio Cerciello Rega, pena ridotta di 5 mesi a Hjorth. La vedova del carabiniere: “Infangata memoria di mio marito” - Il legale della famiglia: "La sentenza ha confermato le circostanze aggravanti, sulla pena sapevamo che c'era un errore ... Lo riporta quotidiano.net

