Folle inseguimento a bordo di una moto rubata per le vie del centro: quando il centauro cade, i carabinieri sono costretti a immobilizzarlo con il taser. È accaduto l’altra notte, nel quartiere Santo Stefano. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale hanno arrestato un 27enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione. Verso le 2, in viale Gozzadini, vicino ai giardini Margherita, i militari dell’Arma hanno notato una moto di grossa cilindrata, priva di targa, mentre si avvicinava a tutta velocità : il centauro ha ignorato l’alt dei carabinieri e poi, inseguito da due gazzelle, ha percorso il viale fino all’incrocio con Porta Mazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folle fuga in moto per il centro. Centauro bloccato con il taser

