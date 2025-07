Claudia Ferrari, manager sino al 2018 nel settore alimentare, presidente e fondatrice dell’associazione Platea Palazzo Galeano? Perché nasce? "Con le mie sorelle Silvia e Laura, l’architetto Luca Bucci, Carlo Orsini (direttore artistico di Platea fino al 2024) e Gian Corsi il nostro tesoriere, volevamo portare l’arte contemporanea a Lodi e nello stesso tempo dare una visibilità ai giovani artisti e al territorio. Abbiamo scelto una formula nuova, la vetrina, in un palazzo storico, in pieno centro di Lodi. Che è si uno spazio privato ma che viene vissuto da un un pubblico ampio". Siete nati cinque anni fa, in piena pandemia, coraggiosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risveglio culturale di Lodi: "L’arte contemporanea un volano per la crescita di tutto il territorio"