Bergamo-Treviglio si abbassano le stime | Nel primo anno un minimo di 14mila veicoli al giorno

Bergamo. Lo scenario è contrastante e non può fare altro che alimentare il dibattito politico su un'opera giĂ per anni ampiamente discussa. Nel pomeriggio di martedì 15 luglio nella sede della Provincia in via Tasso ai sindaci dei Comuni coinvolti dal progetto è stato presentato un nuovo studio legato all'impatto viabilistico dell' autostrada Bergamo-Treviglio. "Volevamo dare una maggiore consapevolezza agli amministratori evidenziando quelli che potrebbero essere i vantaggi della nuova arteria, ma anche le possibili criticitĂ future – spiega il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi -.

Autostrada Bergamo-Treviglio: «All’avvio 18mila veicoli al giorno» - LE STIME. Le previsioni del primo anno di apertura in uno studio commissionato dalla società . «Numeri realistici e che rassicurano gli investitori»

La Bergamo-Treviglio. dopo 23 anni il progetto definitivo attende l’ok da Roma - Bergamo, 30 giugno 2025 –  L’attesa è finita. Dopo 23 anni di dibattiti e discussioni, entra nel vivo il progetto definitivo dell’ autostrada Bergamo-Treviglio, una delle infrastrutture più attese della Bergamasca, del costo di 507 milioni (Autostrade Bergamasche, la società che si è aggiudicata in Ati con altre imprese la progettazione, costruzione e gestione, coprirà la spesa per 140 milioni con un contributo regionale, il resto sarà coperto da finanziamenti privati).

BluOrobica conquista la salvezza e guarda avanti: “Nuova casa a Bergamo e rapporto più solido con Treviglio” - Bergamo. Non è stata una stagione facile, ma alla fine BluOrobica ha portato a casa una sofferta salvezza all’ultima sfida, in casa, contro Guerriero Padova, dopo una gara-3 vinta 74-65 non senza sofferenze, ma piazzando lo scatto finale e decisivo nel secondo tempo.

Autostrade: presentato il progetto della Bergamo-Treviglio - Con un tracciato di 16 chilometri, consentirà di connettere la Tangenziale sud di Bergamo dalla attuale SS 470dir fino alla SS 11 all'altezza di Treviglio. Da ansa.it

Autostrada Treviglio-Bergamo? Meglio un’alternativa: il tram - Treviglio, passa la mozione Gafforelli: il caso Grazioli (Bcc Treviglio) Bassa Treviglio verso il voto 2021: ecco il comitato per Matilde Tura sindaco ... Si legge su bergamonews.it