Incidente all’alba auto si schianta in viale Ennio Ferito il 20enne alla guida | è grave al ’Bufalini’

Spaventoso incidente ieri mattina all’alba in viale Ennio, dove un giovane automobilista è finito con l’auto contro un albero. L’impatto è avvenuto poco prima delle 6.30 e la violenza dello schianto ha completamente distrutto la vettura, ritrovata di traverso sulla carreggiata, con la carrozzeria accartocciata e i vetri in frantumi. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista – un ventenne – era solo a bordo e avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ ospedale Bufalini di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente all’alba, auto si schianta in viale Ennio. Ferito il 20enne alla guida: è grave al ’Bufalini’

