"Un Festival della via Flaminia che unisca approfondimento scientifico, divulgazione e valorizzazione turistica". E’ uno dei possibili ulteriori sviluppi della rete museale della Via Flaminia di cui Fano è capofila. "L’idea nasce – spiega l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi – dalla volontĂ di creare una connessione sempre piĂą stretta tra i 7 Comuni della rete dal punto di vista scientifico, storico e aggregativa: il legame principale rimane la via Flamina consularis, con la sua storia e con le aree archeologiche che la raccontano". Il tema delle reti museali marchigiani è stato al centro dell’incontro di lunedì pomeriggio alla Rocca Malatestiana, presenti amministratori pubblici, tecnici e direttori di rete che hanno discusso del futuro dei sistemi museali "come leve strategiche per lo sviluppo del territorio ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura e turismo nel festival della Flaminia