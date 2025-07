Nella lettera inviata al governo la Commissione minaccia di revocare il golden power per la scalata di Unicredit sul Banco: «La Bce ha competenza esclusiva, entro 20 giorni altre memorie». Giorgetti non arretra: «È in ballo la sicurezza nazionale». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue vuol toglierci lo «scudo» sulle banche